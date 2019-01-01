деревня Нижняя Язьва, деревня Нижняя Язьва, Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижняя Язьва

Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
9001Язьва, дер.при рч. Язве.404632149154Часовень православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Губдорская волость
1774. Язва, деревня бывшая государственная, при речке Язве, дворов 68, жителей 314, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Губдорская волость
15) д. Язьва, при рек. Язьве, прав. церк., земск. шк., зем. станц., однодн. торжк: 9 мая, 6 декабря, 16 августа и 27 сентября, распл.Язьвинское общество82266266Бывшие государственныеПравославныеРусские3815

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Красновишерский район
720601Нижняя Язьвадеревня60°16'00"56°52'00"P-40-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Красновишерский муниципальный район, Усть-Язьвинское сельское поселение
57626440116д Нижняя Язьвадеревня
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