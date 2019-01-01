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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9001Язьва, дер.при рч. Язве.404632149154Часовень православных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1774. Язва, деревня бывшая государственная, при речке Язве, дворов 68, жителей 314, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
15) д. Язьва, при рек. Язьве, прав. церк., земск. шк., зем. станц., однодн. торжк: 9 мая, 6 декабря, 16 августа и 27 сентября, распл.Язьвинское общество82266266Бывшие государственныеПравославныеРусские3815
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
720601Нижняя Язьвадеревня60°16'00"56°52'00"P-40-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57626440116д Нижняя Язьвадеревня