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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 23, 40, 41. Издание доступно онлайн на сайте Пре Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Лозской церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Лозской церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
286. Антушево (Новое Село), село бывшее государственное, при озере Лозском, дворов 38, жителей 190, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Автушево4912626949972304634606506—
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
1Антушево (Новое Село) (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Антушевского5810015916732616++земледелиеотх. зар.—озеро Лозско-Азадское.Церковь, мин. 2-х кл. учил., волостное правление, хлебо-запасный магазин, кв. полиц. уряд., лав. Антушев. потреб. о-ва, 3 мелочные лавки
27Лозско-Введенский погост (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля4471219161см.церковная служба——озеро Лозско-Азадское.Смежен с селом Антушевым.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33107Антушевосело59°54'с.ш.37°41'в.д.O-37-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610404101с Антушевосело