деревня Старое Афонькино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Старое Афонькино

Шенталинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
450Старая Афонькина (Афуньке), д. каз.при р. Черемшане.8510108335360

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Тимяшевская волость
357. Ст. Афонькина, деревня бывшая государственная, при речке Б. Черемшане, дворов 130, жителей 881, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Тимяшевская волость
Д. Старое Афонькино. Б. госуд. Чув. Прав. и язычн.2000Р. Черемшан1909312189673654

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Шенталинский район
57408Старое Афонькинодеревня54°35'с.ш.51°36'в.д.N-39-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Шенталинский муниципальный район, Сельское поселение Салейкино
36648424111д Старое Афонькинодеревня

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