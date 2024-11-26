хутор Грундалу маяс, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads (на 2019) — Familio

Грундалу маяс

Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Креславская волость
45ЯблонкифольварокколодецКреславского, римско-католическогоМ. Броэль-Плятер, графине, кат.1

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts
Grundaļu mājasagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=132012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.