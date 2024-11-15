село Усть-Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Усть-Курдюм

Саратовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
14Усть-Курдюм, д. каз.при р. Волге и рч. Курдюме.184082261273Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Саратовская волость
67. Усть-Курдюм, деревня бывшая государственная, при реке Волге, дворов 92, жителей 515, 2 лавки, 3 кузн.-слес. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Саратовский район
52834Усть-Курдюмсело51°39'с.ш.46°12'в.д.M-38-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Усть-Курдюмское сельское поселение
63643496101с Усть-Курдюмсело

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