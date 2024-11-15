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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
14Усть-Курдюм, д. каз.при р. Волге и рч. Курдюме.184082261273Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
67. Усть-Курдюм, деревня бывшая государственная, при реке Волге, дворов 92, жителей 515, 2 лавки, 3 кузн.-слес. звд.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52834Усть-Курдюмсело51°39'с.ш.46°12'в.д.M-38-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63643496101с Усть-Курдюмсело