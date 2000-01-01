Котковщина
Ново-Погостская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Котковщина, д., жит. 55 (31 м. 24 ж.), дес. 71, у. гор. 55 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Бальбиново 51 в.