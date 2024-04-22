деревня Петровка Первая, деревня Петровка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Петровка Первая

Колпнянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3233Петровское, сц. вл.при р. Сосне.492632225272Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Фошненская волость
999. Петровское, сельцо бывшее владельческое, при реке Сосне, дворов 57, жителей 986

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Городецкая волость
Петровское 1-е (сельцо)9Колпенское почтово-телеграфное отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Колпнянский район
64073Петровка Перваядеревня52°13'с.ш.37°11'в.д.N-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Колпнянский муниципальный район, Тимирязевское сельское поселение
54623419136д Петровка Перваядеревня
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