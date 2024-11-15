посёлок Красный Бор, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Красный Бор

Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении обществу крестьян села Собакина Собакинской волости, Арзамасского уезда обратить железнодорожное вознаграж Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ревизская Сказка с. Новый Усад за 1795 год

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
545Собакино, с. каз.при р. Теше.181540510541244Церквей православных 2. Сельское управление и училище ведомства государственных имуществ. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Собакинская волость
427. Собакино, село бывшее государственное, при реке Теше, дворов 350, жителей 2242, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православных, школа, 19 ве Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Собакинская волость
село Собакино7611045059052412296053726

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Арзамаский уезд, Собакинская волость
с. Собакино31521811

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Пановская волость
Собакино село502Собакинск. 2937с. Паново820130

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шатковский район
17762Красный Борсп55°16'44°00'N-38-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, Сельское поселение Красноборский сельсовет
22657428101п Красный Борпоселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.