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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении обществу крестьян села Собакина Собакинской волости, Арзамасского уезда обратить железнодорожное вознаграж Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ревизская Сказка с. Новый Усад за 1795 год
• Ревизская Сказка с. Новый Усад за 1795 год
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
545Собакино, с. каз.при р. Теше.181540510541244Церквей православных 2. Сельское управление и училище ведомства государственных имуществ. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
427. Собакино, село бывшее государственное, при реке Теше, дворов 350, жителей 2242, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православных, школа, 19 ве Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Собакино7611045059052412296053726
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Собакино31521811—
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Собакино село502Собакинск. 2937с. Паново—820130
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17762Красный Борсп55°16'44°00'N-38-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22657428101п Красный Борпоселок