сельцо Ново-Александровка, сельцо Ново-Александровка, Боголюбская волость, Козловский уезд (на 1911) — Familio

Ново-Александровка

Боголюбская волость, Козловский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1333Ново-Александровка, сц. вл.при рч. Вышневке и пруде.58739218230
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Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Боголюбская волость
село Новая-Александровка«Старо-Юрьевское» п.-т. отделение537
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