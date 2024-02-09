село Усовка, село Усовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Усовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
3296Усовка, с. вл. и каз.при р. Удае.1820178556596Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Антоновская волость
788. Усовка, село бывшее государственное и владельческое, при реке Удае, дворов 222, жителей 1272, церковь православная, питейный дом, 24 ветр. млнц., 11 маслоб. зав.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Антоновская волость
12.0Усовка селоУсовское козаков5151791492417304306610
12.0Усовка селоУсовское крестьян собственников515333084106108214

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19034Усівкаселор-н Пирятинськийсільрада Каплинцівська
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