село Штормово, село Штормово — Familio

Штормово

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
3102Штормова, слоб. вл.при р. Айдаре.2860139570588Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Старобельский уезд
Сл. Штормова34Ник. Алекс. Дьяков94011350

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Штормовская волость
763. Штормово, село бывшее владельческое, при речке Айдаре, дворов 281, жителей 1712, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, школа, постоя Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Штормовская волость
село Штормово

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13247Штормовеселоцентр сільської радир-н Новоайдарськийсільрада Штормівська
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