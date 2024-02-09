деревня Чапаева, деревня Чапаева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Чапаева

Каргапольский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курганской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1633Толстопятовское, с. каз.при р. Миясе.17427103234292Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Окуневская волость
1014. Толстопятовское, село бывшее владельческое, при реке Миясе, дворов 93, жителей 537, церковь православная, школа, 2 тржк.: 29-го июня и 27-го ноября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Каргапольский район
97682Чапаевадеревня55°41'00"64°08'00"N-41-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Каргапольский муниципальный район, Сельское поселение Соколовский сельсовет
37610448111д Чапаевадеревня
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