деревня Каутки, деревня Каутки, Микулинская волость, Оршанский уезд (на 1910) — Familio

Каутки

Микулинская волость, Оршанский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Микулинская волость
59Дер. КауткипроселкенетНовосельск. с. о. 239693Старо-Бельск. пр. 18575
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