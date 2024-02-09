село Введенское, село Введенское, Архангельская волость, Мышкинский уезд (на 1901) — Familio

Введенское

Архангельская волость, Мышкинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином с. Введенское Архангельской волости Мышкинского уезда Михаилом Алексеевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1883–1884 гг. // Показать все
Дело о разверстании на отрубные участки земли с. Введенское Архангельской волости. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-23. Опись 2. Дело 248.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4181Введенье (Клыково), с. вл.при колодце.182072027Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Архангельская волость
2. Введенское (Клыково), село бывшее владельческое, при речке Теренке, дворов 8, жителей 40, церковь православная, часовня, лавка, ярмарка 6-го авг., базар

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Архангельская волость
с. Введенское-КлыковоII. Введенское общество732811Введенский в Клыкове приход
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