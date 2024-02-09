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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином с. Введенское Архангельской волости Мышкинского уезда Михаилом Алексеевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1883–1884 гг. // Показать все
Дело о разверстании на отрубные участки земли с. Введенское Архангельской волости. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-23. Опись 2. Дело 248.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4181Введенье (Клыково), с. вл.при колодце.182072027Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
2. Введенское (Клыково), село бывшее владельческое, при речке Теренке, дворов 8, жителей 40, церковь православная, часовня, лавка, ярмарка 6-го авг., базар
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Введенское-КлыковоII. Введенское общество7328—11Введенский в Клыкове приходПоказать скан