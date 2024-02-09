деревня Большой Двор, деревня Большой Двор, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Большой Двор

Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Анисимовская волость
931. Большой Двор, деревня бывшая владельческая, при реке Чагоде, дворов 14, жителей 80, волостное правление (уездный город в 64 верстах)

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Большедворская волость
деревня Большой Двор

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Анисимовская волость
5Большой Двор (дер.)3-го стана, 5-го зем. уч.Селюгинского22274257997011земледелиелесные заработкирека Чагодоща.Фельдш. п., 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район
26226Большой Двордеревня59°19'34°15'O-36-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение
41603476103д Большой Двордеревня
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