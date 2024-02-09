село Жиловка, село Жиловка, Чернівецька область (на 2018) — Familio

Жиловка

Чернівецька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
974Синжер, сел. вл.при урочище Гренецо1831½41149140Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Сталинештская волость
749. Сынжера, село царан, при речке Безымянной, дворов 77, жителей 371, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернівецька область
А-28221Жилівкаселоцентр сільської радир-н Новоселицькийсільрада Жилівська
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