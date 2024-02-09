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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
876Крестителево (Долгая), с. вл.при колодце.3020386875981Церковь православная 1. Ярмарок 3. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
184. Крестителево (Долгое), село бывшее владельческое, при речке Коврае, дворов 440, жителей 2059, церковь православная, 4 питейных дома, 2 лавки, базар по субботам, 5 яр Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
5.0Крестителево селоКрестителевское крестьян1035536445—852165815433201
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-27888Хрестителевеселоцентр сільської радир-н Чорнобаївськийсільрада Хрестителівська