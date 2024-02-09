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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4412Брусово (Брусова), д. вл.при безымянном пруде.324685265283Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
Д. Брусов4Наследн. Григ. Кулибка-Корецкого115—25
Д. Брусово26Екат. Угричичь-Требинская2002053
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1032. Брусоса 2-я, деревня бывшая владельческая, дворов 88, жителей 556, питейный дом, кзн., 7 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
20.0Брусова 1-я (Малая) деревняБрусовское крестьян собственников 1-ое10282019—167265137
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19289Брусовеселор-н Семенівськийсільрада Василівська