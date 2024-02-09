деревня Мешетники, деревня Мешетники, Мостовский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Мешетники

Мостовский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Лунненская волость
МешетынкиДеревня252433738Лунна

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Мостовский район, Глядовичский сельсовет
д Мешетники35

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Мостовский район, Лунненский сельсовет
д. Мешетники96
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