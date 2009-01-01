городской посёлок Паричи, Светлогорский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Паричи

Светлогорский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Паричи57Пущина21113408409

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Паричская волость
150. Паричи, местечко, волостное правление 2 церкви православных, 6 еврейских молитвенных домов, больница, школа, винок. и кожев. зз., 2 канат. з., 2 водяные мельницы, 10 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Бобруйский уезд, Паричская волость
местечко Паричи 33223667569166434617112605804

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Паричская волость
Паричи, имение851219047
Паричи, местечко4485537219047

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Светлогорский район
гп Паричи2109

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Светлогорский район, Паричский сельсовет
гп Паричи798

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