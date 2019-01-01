село Шишовка, село Шишовка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Шишовка

Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1594Шишовка, д. удел.при рч. Явлейке.1224092331406

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Казаковская волость
911. Шишовка, деревня бывшая удельная, при речке Явлейке, дворов 113, жителей 828, 18 маслобоепь.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Казаковская волость
197Шишовка, дер., при рч. Явлейке; н. р.179113172505521

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Кузнецкий район
47238Шишовкасело53°15'46°48'N-38-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Кузнецкий муниципальный район, Сельское поселение Явлейский сельсовет
56640430151с Шишовкасело
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