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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1594Шишовка, д. удел.при рч. Явлейке.1224092331406
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
911. Шишовка, деревня бывшая удельная, при речке Явлейке, дворов 113, жителей 828, 18 маслобоепь.
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
197Шишовка, дер., при рч. Явлейке; н. р.179113172505521
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47238Шишовкасело53°15'46°48'N-38-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56640430151с Шишовкасело