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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2950Щилкинское (Щилкина), дер.при рч. Калиновке.102239101122
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
757. Щилкинское (Новодеревенское), село бывшее государственное, при речке Малой Калиновке, дворов 63, жителей 322, церковь православная, школа
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) с. Щилкинское и выс. Лихачев на р. Малой Калиновке, прав. церк., зем. шк., распланированоЩилкинское общество78184195Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские127
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
4. Щилкинское, с. 90160196356русские354немцы2Захаровскойр. Калиновка13ст. Камышлов13131313131313просел.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701082Шилкинскоесело56°46'с.ш.62°35'в.д.O-41-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623455171с Шилкинскоесело