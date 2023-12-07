село Покровское, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Покровское

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1831Никольское (Салка), с деревнею Аврориной (Каменной) и с хутором Опытным, сел.при р. Салке.17018230737710Церковь православная 1. Земская станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Тагильская волость
343. Никольское (Салка), село бывшее м., при реке Салке, дворов 317, жителей 1585, церковь православная, школа, земская почтовая станция

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Покровская волость
1) с. Покровское (Никольское, Салка), на р. Салке, церк., земск. шк., библ., вол. правл., земск. станц., станц. "Салка" жел. дороги, распл.Покровское общество48613101286Мастеров. частн. горных завод.ПравославныеРусские158

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
688907Покровскоесело57°58'с.ш.60°16'в.д.O-41-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000386с Покровскоесело

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