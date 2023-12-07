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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1831Никольское (Салка), с деревнею Аврориной (Каменной) и с хутором Опытным, сел.при р. Салке.17018230737710Церковь православная 1. Земская станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
343. Никольское (Салка), село бывшее м., при реке Салке, дворов 317, жителей 1585, церковь православная, школа, земская почтовая станция
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Покровское (Никольское, Салка), на р. Салке, церк., земск. шк., библ., вол. правл., земск. станц., станц. "Салка" жел. дороги, распл.Покровское общество48613101286Мастеров. частн. горных завод.ПравославныеРусские158—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688907Покровскоесело57°58'с.ш.60°16'в.д.O-41-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000386с Покровскоесело