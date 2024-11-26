деревня Новая Дубровка, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Новая Дубровка

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Рожанковская волость
Дубровка-Новая, д., жит. 44 (27 м. 17 ж.), дес. 118,05, у. гор. 60 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Лида 60 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
д Новая Дубровка6

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
д. Новая Дубровка5

Мы используем куки для улучшения работы сайта.