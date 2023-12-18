село Сурско-Литовское, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Сурско-Литовское

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
51Сурское (Литовское, Сурско-Литовское, Сурско-Фабричное), с. каз.при рч. Мокрой Суре.1735289726731Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Сурская волость
61. Сурское (Сурско-Литовское, Литовское), село бывшее государственное, при реке Мокрой Суре, дворов 390, жителей 2267, волостное правление (уездный город в 15 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Сурская волость
село Сурское211136205106335033443694615

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Сурская (Литовская) волость
1Сурское (Литовское)бывшие государственные731224223054547

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4092Сурсько-Литовськеселоцентр сільської ОТГр-н ДніпровськийСурсько-Литовська сільська об'єднана територіальна громада

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