деревня Сокорово, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Сокорово

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Лепельский уезд
Сокорово12Марья Вик. Галиоф18130

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Мартиновская волость
29СокороводеревняВоловица, ручейНизголовского, православногоСокоровскому сельскому обществу34
34СокоровоимениеПоло, озероУлльского, римско-католическогоМ. Галиоф, дворянке, кат.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д Сокорово279

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д. Сокорово148

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