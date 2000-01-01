городской посёлок Кохила, городской посёлок Кохила, Kohila vald, Rapla maakond (на 2022) — Familio

Кохила

Kohila vald, Rapla maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Койльская волость
319.0Селение Койль15416132АнгернскийГаггерс
334.0Имение Койль550-½32АнгернскийГаггерсПисчебумажная фабрика "Койль"

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Раплаский район
поселок городского типа Кохила4261455
Эстонская ССР, Раплаский район, Кохилаский сельсовет
поселок Кохила4261720

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Rapla maakond, Kohila vald
Kohila alevalev
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