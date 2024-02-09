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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
694Алексеевское, сел. каз.при рч. Кальчике.2084885218207Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
392. Алексеевка, деревня бывшая государственная, при речке Кальчике (Шагаровке), дворов 100, жителей 708
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
5Ново-Алексеевкабывшие государственные1786696581327
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5714Новоолексіївкаселоцентр сільської радир-н Волноваськийсільрада Новоолексіївська