село Новоалексеевка, село Новоалексеевка — Familio

Новоалексеевка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
694Алексеевское, сел. каз.при рч. Кальчике.2084885218207
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Крестовская волость
392. Алексеевка, деревня бывшая государственная, при речке Кальчике (Шагаровке), дворов 100, жителей 708

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Мариупольский уезд, Стретенская волость
5Ново-Алексеевкабывшие государственные1786696581327

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5714Новоолексіївкаселоцентр сільської радир-н Волноваськийсільрада Новоолексіївська
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