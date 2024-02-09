деревня Рогоуша, деревня Рогоуша, Харовский район, Северный край (на 1931) — Familio

Рогоуша

Харовский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Петряевская волость
851. Баженово (Рогоуши), деревня бывшая владельческая, дворов 7, жителей 42, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Петряевская волость
4334РогоушаКостинскоеМихаило-АрхангельскийМонакова844122738

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Пундужская волость
Рогоуша1504120деревняРусские12243256

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Разинский сельсовет
Рогоуша 6398деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 23,5 км. Летнее: —.Зимнее: 103,5 км. Летнее: —.1212
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