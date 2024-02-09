железнодорожная станция Абросово, железнодорожная станция Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Абросово

Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Пестовский район
60007Абросовож.-д.ст.(нп)58°43'00"35°26'00"O-36-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Богословское сельское поселение
49632407356ж/д ст Абросовожелезнодорожная станция
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