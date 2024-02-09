деревня Ивановская, деревня Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ивановская

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Троицкая волость
1914ИвановскоеИвановскоеТроицкийбывшие государственные803133834

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Уфтюжская волость
Ивановская189171деревняРусские16303868

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Троицкий сельсовет
Ивановская 5866деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 47 км. Летнее: 47 км.Зимнее: 100 км. Летнее: 100 км.1616

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
243358Ивановскаядеревня59°56'с.ш.39°16'в.д.O-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Троицкое сельское поселение
19648432156д Ивановскаядеревня
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