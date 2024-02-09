деревня Нурызово, деревня Нурызово, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Нурызово

Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Пуговица, XIX век. Источник: goskatalog.ru
Петля крепежная, конец XIX века. Источник: goskatalog.ru
Сито, решето, начало ХХ века. Источник: goskatalog.ru
Скобель-струг плотницкий, XIX век. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
3505Кестымской Нурызово (Нурызово), поч. каз.при рч. Кестымке.24740218208Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Кестымская волость
209. Кестымский (Нурызово), починок бывший государственный, при речке Кестымке, дворов 45, жителей 450, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Балезинский район
517571Нурызоводеревня57°59'00"52°55'00"O-39-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Балезинский муниципальный район, Пыбьинское сельское поселение
94604447116д Нурызоводеревня
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