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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Пуговица, XIX век. Источник: goskatalog.ru
Петля крепежная, конец XIX века. Источник: goskatalog.ru
Сито, решето, начало ХХ века. Источник: goskatalog.ru
Скобель-струг плотницкий, XIX век. Источник: goskatalog.ru
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3505Кестымской Нурызово (Нурызово), поч. каз.при рч. Кестымке.24740218208Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
209. Кестымский (Нурызово), починок бывший государственный, при речке Кестымке, дворов 45, жителей 450, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
517571Нурызоводеревня57°59'00"52°55'00"O-39-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94604447116д Нурызоводеревня