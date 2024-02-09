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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Котовка Болотовской вол. Богородицкого у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 757.
Дело по заявлению помещицы Веры Семеновны Вахрушевой о получении вознаграждения на праве мелкопоместной владелицы за ее имение в с. Котовки Болотовской вол. Богородицкого Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1005Катовка, с. вл.при колодце и пруде.62221723Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
390268Котовкадеревня53°46'с.ш.38°13'в.д.N-37-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70608408216д Котовкадеревня