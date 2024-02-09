село Солоуха, село Солоуха, Пировский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Солоуха

Пировский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Бельская волость
503Соловухин, пос. (п. уч. Соловухин, 223 дол.), на р. Белой14373020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Пировский район
165614Солоухасело57°46'92°19'O-46-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Пировский муниципальный район, Сельское поселение Солоухинский сельсовет
4645410101с Солоуха#Н/Д
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