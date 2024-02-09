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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе двух душевых наделов крестьянином д. Борятино Братковской вол. Вологодского уезда З. Куликовым. 1878 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Борятино Братковской волости Вологодского уезда Егоровой о незаконной вступчивости крестьянина Тихонова в принадлежащую жалобщице усадебную Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1308Борятино, д. вл.при р. Угле.6210133544Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Д. Ходырево и Борнтино47Эндаурова45315
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
33БарятиноБратковское.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи604183945
4—БарятиноБратковское.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи60461118
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Борятино30757деревняРусские315858116
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Борятино (молоч. проп. пункт) 6764деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 12 км. Летнее: 12 км.Зимнее: 60 км. Летнее: 60 км.2121
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246701Борятинодеревня59°07'с.ш.38°50'в.д.O-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19658440112д Борятинодеревня