деревня Борятино, деревня Борятино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Борятино

Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе двух душевых наделов крестьянином д. Борятино Братковской вол. Вологодского уезда З. Куликовым. 1878 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Борятино Братковской волости Вологодского уезда Егоровой о незаконной вступчивости крестьянина Тихонова в принадлежащую жалобщице усадебную Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1308Борятино, д. вл.при р. Угле.6210133544
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Д. Ходырево и Борнтино47Эндаурова45315

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Братковская волость
33БарятиноБратковское.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи604183945
4БарятиноБратковское.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи60461118

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Угольская волость
Борятино30757деревняРусские315858116

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Еремеевский сельсовет
Борятино (молоч. проп. пункт) 6764деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 12 км. Летнее: 12 км.Зимнее: 60 км. Летнее: 60 км.2121

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Шекснинский район
246701Борятинодеревня59°07'с.ш.38°50'в.д.O-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Шекснинский муниципальный район, Угольское сельское поселение
19658440112д Борятинодеревня
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