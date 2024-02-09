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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян Никольского уезда Вознесенской вол. починка Березина Разумовых, Решетникова и Тиханова о неправильном взыскании с них недоимки. 1890–1891 гг. // Г Показать все
Дело по прошению крестьян д. Березино Лапшинской вол. Цимляковых о наделении землей. 1876–1877 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 3164.
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Березино Лапшинской волости об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5888Березино, д. каз.при рч. Доровице.113111124155Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Березина1199