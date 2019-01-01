село Белка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Белка

Княгининский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
2192Белка, с. вл.при рч. Аннивке.10½27½98337417Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Потаповская волость
744. Белка, село бывшее владельческое, при речке Анновке, дворов 129, жителей 724, церковь православная, 8 ветряных мельниц

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Княгининский уезд, Потаповская волость
с. Белка107010108

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лысковский уезд, Княгининская волость
Белки село27М.-Колковиц1053Княгинин3931111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Княгининский район
15506Белкасело55°45'45°10'N-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Княгининский муниципальный район, Сельское поселение Белкинский сельсовет
22633408101с Белкасело

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