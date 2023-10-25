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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении расчистки в даче части деревни Пиналово Рыжиковской вол. Романов-Борисоглебского уезда, принадлежащей крестьянину Борису Максимовичу Инспекторову. 1916– Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Пиналово Рыжиковской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Викентьевым, Даниловской и Сальковой. 1875 Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пиналово Рыжиковской волости Романов-Борисоглебского уезда Егором Павловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884 г. // Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пиналово Рыжиковской волости Романов-Борисоглебского уезда Федором Николаевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–18 Показать все
Дело о представлении к награждению серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте старосту церкви с. Введенское в Кастской волости Романов-Борисоглебского уезда К Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5871Пиналово, д. вл.при колодцах.3430115251
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПипаловоXVI. Семивраговское общество806419—Архангельский на Касти приход [В Даниловском уезде] Введенский в Кастской волости приход