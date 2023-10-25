деревня Пиналово, деревня Пиналово, Рыжиковская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Пиналово

Рыжиковская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении расчистки в даче части деревни Пиналово Рыжиковской вол. Романов-Борисоглебского уезда, принадлежащей крестьянину Борису Максимовичу Инспекторову. 1916– Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Пиналово Рыжиковской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Викентьевым, Даниловской и Сальковой. 1875 Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пиналово Рыжиковской волости Романов-Борисоглебского уезда Егором Павловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884 г. // Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пиналово Рыжиковской волости Романов-Борисоглебского уезда Федором Николаевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–18 Показать все
Дело о представлении к награждению серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте старосту церкви с. Введенское в Кастской волости Романов-Борисоглебского уезда К Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5871Пиналово, д. вл.при колодцах.3430115251

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Рыжиковская волость
д. ПипаловоXVI. Семивраговское общество806419Архангельский на Касти приход [В Даниловском уезде] Введенский в Кастской волости приход
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close