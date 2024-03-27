деревня Михалево, деревня Михалево, Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931) — Familio

Михалево

Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Михалево195195хутор Русские37714

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Красно-Береговский сельсовет
Михалево 3217деревняЗимнее: 11 км. Летнее: —.Зимнее: 48 км. Летнее: —.Зимнее: 63 км. Летнее: —.33
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