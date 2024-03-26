деревня Голуби, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Голуби

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9034Голубинская Пустыня (Голуби), д. каз.при р. Сухоне.10050113534

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Кожуховская волость
55Голубинская пуст.Ихалицкое.Никольскийбывшие государственные1004196059

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Кожуховский сельсовет
Голуби (пристань) 4766деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.Зимнее: 143 км. Летнее: —.3231

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
34526Голубидеревня59°28'с.ш.41°39'в.д.O-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Туровецкое сельское поселение
19632428111д Голубидеревня

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