село Верхнепогромное, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Верхнепогромное

Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
310Верхнепогромное, с. к.при Волгском займище и оз. Безымянном.7112432415511553Церковь православ.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Рахинская волость
129. Верхне-Погромное, село бывшее государственное, при реке Воложке, дворов 740, жителей 4235, церковь православная, школа, 6 лавок, шерстом., ватага рыболовн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Среднеахтубинский район
14866Верхнепогромноесело48°57,0' с.ш.44°51,0' в.д.M-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Среднеахтубинский муниципальный район, Верхнепогроменское сельское поселение
18651408101с Верхнепогромноесело

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