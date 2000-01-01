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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Талкунцы 1-е, им., (Киюця), жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 170, у. гор. 38 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Бастуны 31 в.
Талкунцы 2-е, им., (Ахматовича), жит. 16 (8 м. 8 ж.), дес. 124, раз. см. пред.
Талкунцы, ок., жит. 33 (16 м. 17 ж.), дес. 47, у. гор. 39 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Бастуны 32 в.
Талкунцы, д., жит. 72 (39 м. 33 ж.), дес. 91, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Талькунцы30
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Талькунцы14