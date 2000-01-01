Населенное место

Талкунцы 1-е, им., (Киюця), жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 170, у. гор. 38 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Бастуны 31 в.

Талкунцы 2-е, им., (Ахматовича), жит. 16 (8 м. 8 ж.), дес. 124, раз. см. пред.

Талкунцы, ок., жит. 33 (16 м. 17 ж.), дес. 47, у. гор. 39 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Бастуны 32 в.