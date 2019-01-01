село Бечиги, Итум-Калинский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Бечиги

Итум-Калинский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Терская область, Грозненский округ, Бечикское старшинство
селение Бечик642815117327297624

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Итум-Калинский муниципальный район, Тусхаройское сельское поселение
96611475126с Бечигисело

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