хутор Гуляевский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Гуляевский

Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Аннинская станица
1114Гуляевский хутор, Аннинской станицы, при балке Водянке491500205190Хуторское правление6012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Новоаннинский район
301655Гуляевскийхутор50°25,0' с.ш.42°45,0' в.д.M-38-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Новоаннинский муниципальный район, Бочаровское сельское поселение
18638412106х Гуляевскийхутор

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