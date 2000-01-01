деревня Еникеевка, деревня Еникеевка, Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1860) — Familio

Еникеевка

Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Еникеевка Болдовской волости Инсарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2841.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
490Еникеевка, д. вл.при р. Инсаре и руч. Муратовке.2216196478

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Инсарский уезд
б) Еникеевка29Вас. Григ. Титов286
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