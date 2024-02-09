деревня Моисеенки, деревня Моисеенки, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Моисеенки

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Лосвидская волость
47МоисеенкидеревняколодецКабищенского, православногоПальминскому сельскому обществу12

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Городокский район, Пальминский сельсовет
д Моисеенки3

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Пальминский сельсовет
д. Моисеенки3
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