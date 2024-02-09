деревня Шебаново, деревня Шебаново, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Шебаново

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1758Шеб во, д. каз.при рч. Вельге.1020228790
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Тимашевская волость
807. Шебаново, деревня бывшая государственная, при речке Вельге, дворов 23, жителей 195, бумаго-ткацкая фабрика

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Тимошевская волость
Дер. Шебалово1341330

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
39839Шебановодеревня55°59'с.ш.35°47'в.д.N-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Ярополецкое сельское поселение
46605467291д Шебановодеревня
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