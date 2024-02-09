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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Назарьевка Мерлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3525.
Алексеев Фрол Антонович, отставной унтер-офицер из крестьян с. Назарьевка Мерлинской волости. 1911 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 11.
Андреев Михаил Иванович, отставной рядовой с. Назарьевка Мерлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 13.
Баканов Михаил Севастьянович, отставной стрелок из крестьян с. Назарьевка Мерлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 28.
Екимов Степан Парамонович, отставной рядовой из крестьян с. Назарьевка Мерлинской волости. 1906–1907 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 159.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1000Назарьевка (Архангельское), с. вл.при рч. Шукше.301776266305Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Архангельское, Назарьевка тож15Ник. Петр. Ахматов147932
С. Архангельское, Назарьевка тож15Ник. Петр. Ахматов147932
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
549. Назарьевка (Архангельское), село бывшее владельческое, при речке Шукше, дворов 135, жителей 875, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48197Назарьевкасело53°36'44°59'N-38-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643404121с Назарьевкасело