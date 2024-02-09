деревня Кожевниково, деревня Кожевниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кожевниково

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело об отазе удовлетворить прошение крестьян деревни Кожевниково Оларевской волости Вологодского уезда об освобождении их от ремонта проселочной дороги от Оларевской цер Показать все
Дело о взыскании государственной крестьянкой Вологодского уезда Семенковской волости д. Кожевниково Надеждой Андреевной Богатыревой денег, неправильно насчитанных на сына Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
279Кожевниково, д. каз.при рч. Чернавке.722236671
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Семенковская волость
2221КожевниковоПрилуцкое.Прилуцкийбывшие государственные72358468

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Семенковский сельсовет
Кожевниково (шк. I ст.) 1181деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.4141

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247350Кожевниководеревня59°17'с.ш.39°54'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Семенковское сельское поселение
19620482176д Кожевниководеревня
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