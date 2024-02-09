город Шумск, город Шумск, Тернопільська область (на 2018) — Familio

Шумск

Тернопільська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Кременецкий уезд, Шумская волость
1023. Шумск, местечко бывшее владельческое, при речке Вилие, дворов 18, жителей 165, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, костел, синаг Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Кременецкий уезд, Шумская волость
местечко Шумск
Волынская губерния, Кременецкий уезд
местечко Шумск

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Тернопільська область
А-23159Шумськмістоцентр міської ради, місто районного підпорядкування, центр районур-н ШумськийШумська міськрада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close